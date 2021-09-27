Горожане пожаловались на «наливайку» по улице Крылова, 2, где продают алкоголь на разлив, из-за чего под окнами их дома постоянно происходят пьяные разборки и дебоши.

Соответствующую жалобу горожане разместили в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

— С раннего утра под балконом дома собираются «сливки запойного общества». Они развлекают жителей матом, выяснением отношений, «исследованием» детородных органов друг друга или барышень, «украшающих» их шатающийся мужской коллектив. Куча окурков, тут же справляемая нужда, драки, вопли и агрессия на замечания – это неполный набор удовольствий, обрушившийся на нас, — пишет Дина Коваль.

Горожане отмечают, что боятся за жизнь и здоровье детей, которые играют во дворе, потому что есть вероятность «попасть под плохое настроение» посетителей данного заведения. Жильцы дома обращаются к городским властям с просьбой прекратить незаконную деятельность магазина.

— Почему пожилые люди должны находиться в постоянном напряжении, а детишки – бояться проехать мимо на самокате, чтобы не попасть под плохое настроение недо/перевыпивших асоциальных типов? Очень просим – помогите! Помогите вернуть тишину и покой в жизни пожилых людей и убрать с глаз детей вышеописанное омерзительное зрелище», — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве чиновники мэрии разработают интерактивную карту, где каждый горожанин сможет отметить «наливайки» — объекты нелегальной торговли алкогольными напитками.

Позже заместитель городского головы Николаева Юрий Степанец констатировал, что все принимаемые меры не приводят к закрытию точек нелегальной торговли алкогольными напитками.

Напомним, Николаевский горсовет рассмотрит запрет на продажу алкоголя в городе с 22:00 до 10:00.

Напомним, в марте члены комиссии по вопросам гласности и законности Николаевского горсовета единогласно поддержали такую инцииативу.

Отметим, что впервые инициатива о запрете продажи в Николаеве после 22:00 алкоголя подымалась еще в 2009 году. Тогда в Николаеве даже проходили соответствующие общественные слушания.

В 2010 году вопрос о необходимости введения ограничений на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков говорил начальник отдела криминальной милиции по делам детей УМВС Украины в Николаевской области Вячеслав Мунтян.