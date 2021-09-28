Николаевцев приглашают на пешие прогулки по городу, во время которых историки расскажут интересные факты о различных зданиях и улицах.

Информация об этом размещена в Facebook-группе «Миколаївщина туристична».

Проект «Пешие прогулки по улицам Николаева» стартует 2 октября. Всех желающих принять участие в бесплатной экскурсии приглашают собраться в 15:00 у входа в Музей судостроения и флота.

— Мы прогуляемся центральными и историческими улицами города, послушаем знатока истории, который нам расскажет интересные факты о различных зданиях, находящихся на этих улицах и интересные факты о городе, — сообщают организаторы.

Напомним, что николаевский краевед Андрей Шинкаренко предложил организовать туристический маршрут по подземным локациям города, которые находятся под историческим зданиями.

Напомним, в начале 2019 года Николаевский городской совет сообщил, что будет повышать туристическую привлекательность города созданием коммунальное учреждение «Туристический информационный центр».

Летом прошлого года депутаты Николаевского горсовета отказались создавать коммунальное учреждение «Туристическо-информационный центр города Николаева».

Позже туристический центр разместили в левом крыле здания Николаевского горсовета, а также сделали там ремонт.

Недавно сообщалось, что лидер фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская недоумевает, почему в городе до сих пор не запустили туристический центр, помещения для которого уже давно отремонтировали. Депутат добавила, что помещение пустует уже почти полгода и никаких действий не предпринимается.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что туристический центр откроется после того, как туда закупят мебель и оборудование.

Ранее мы писали о жизни Николаевской гимназии №2. История этого учебного заведения началась еще в 1843 году, тогда гимназия располагалось на улице Молдованской, дом 13 (ныне улице Декабристов), здание до них дней не сохранилось.