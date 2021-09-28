В Корабельном районе Николаева обнаружили стихийную свалку возле бывшего водохранилища. Ущерб от загрязнения окружающей среды составил 9,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа в соцсети Facebook.

Информацию о незаконном сбросе отходов сообщили на горячую линию инспекции. После обследования территории возле улицы Янтарной, экологи обнаружили огромную свалку строительного и бытового мусора.

Учитывая нормативную денежную оценку земельного участка, был проведен расчет размера ущерба, который составил 9 миллионов 761 тысячу 62 гривны.

— Поскольку в таких действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 356 Уголовного Кодекса Украины, в Национальную полицию в Николаевской области направлено заявление о преступлении, — сообщили в экологической инспекцией Юго-Западного округа.

Ранее сообщалось, что жители Николаева, которые захотят сделать ремонт у себя дома, предварительно должны будут заключить договор на вывоз строймусора.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что из-за нехватки урн для мусора некоторые жители города выбрасывают окурки в реку.

Также он заявлял, что если бы жители города не устраивали стихийные свалки, то средства на их уборку можно было бы направить на ремонт школ и дорог.