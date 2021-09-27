Жители Николаева, которые захотят сделать ремонт у себя дома, предварительно должны будут заключить договор на вывоз строймусора.

Об этом стало известно в понедельник, 27 сентября в ходе аппаратного совещания в мэрии, пишут НикВести.

Как пояснили в юридическом отделе городского совета, разработать соответствующий регуляторный акт ранее поручил мэр Николаева Александр Сенкевич.

— С целью осуществления более эффективного контроля за обращением со строительными отходами в Николаеве, городским головой было дано юридическому департаменту поручение. Проработав этот вопрос, мы пришли к выводу, что в Николаеве уже действуют правила благоустройства и санитарного содержания территорий, утвержденные решением городского совета. Мы решили доработать и дополнить правила благоустройства пунктами соответствующего содержания по поводу обязательства лиц, которые проводят ремонт, заключить договоры о предоставлении услуг вывоза строительных отходов. Также, если лица вывозят мусор самостоятельно, то они должны заключить договора по переработке и захоронению строительных отходов. За нарушение этих требований лица будут нести ответственность, предусмотренную законодательством, — пояснили в юротделе.

Предложения и замечания городской совет будет принимать до 16 октября. Александр Сенкевич отметил, что такое решение было принято из-за того, что горожане часто оставляют строймусор в общих баках во дворах или рядом.

— Сейчас много кто проводит строительные работы и мусор выбрасывают в баки, которые находятся во дворе. В это же время баки не могут вывезти, их не поднимает машина. Или мусор складывают рядом с баками, а нам пишут соседи — «доколе этот мусор будет лежать во дворе». Поэтому мы решили принять регуляторный акт, который будет регулировать вопрос ремонта, как это делается в других нормальных городах и странах. То есть если человек хочет провести строительные, ремонтные работы, даже в квартире, он должен согласовать этот вопрос со всеми службами, вопрос вывоз своего мусора, — сказал мэр.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что из-за нехватки урн для мусора некоторые жители города выбрасывают окурки в реку.

Также он заявлял, что если бы жители города не устраивали стихийные свалки, то средства на их уборку можно было бы направить на ремонт школ и дорог.