Федор Барна заявил, что с 24 сентября был вынужден уйти с должности генерального директора КП «Николаевский международный аэропорт». Предприятие он возглавлял с 2018 года.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Федор Барна отметил, что возглавил аэропорт в обстоятельствах полной деморализации коллектива, когда не было никакого видения развития, аэропорт не имел сертификатов, которые бы давали право принимать самолеты и обслуживать пассажиров.

— Не буду рассказывать, с какими трудностями я, как руководитель, и коллектив сталкивались ежедневно. Но могу сказать одно - нам удалось справиться! Мы получили все сертификаты, персонал прошел обучение, приобрели соответствующую технику, построили новые системы посадки и др. Сегодня мы имеем регулярные рейсы пять дней в неделю в Киев и Стамбул. Само открытие международного регулярного рейса вместе с Turkish Airlines стало подтверждением того, что Николаевский аэропорт развивается в правильном направлении, — уверен он.

Он также заявил, что оставил себе после 3,5 лет работы «огромный опыт работы» и «сувенирный самолет от турецких авиалиний», который ему подарили в 2019 году.

Напомним, что ранее депутаты Николаевского областного совета приняли решение, которым поручили облгосадминистрации принять меры по досрочному разрыву контракта с директором КП «Николаевский международный аэропорт» Федором Барной.

Напомним, директор строительной компании «Жилпромстрой-8» Григорий Стерпул, пытался отсудить у КП «Николаевский международный аэропорт» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, рассказал, как он выполнял работы, и кто его вынудил взяться за этот объект.

Как известно, ремонт аэровокзала николаевского аэропорта начался еще летом 2017 года. Тогда народный депутат Украины Давид Макарьян заявлял, что «генеральным подрядчиком» является Григорий Стерпул – председатель правления ОАО «Жилпромстрой-8». Более того, облгосадминистрация заявляла о намерениях запустить аэропорт в конце ноября – в начале декабря 2017 года, то есть до проведения торгов по ремонту аэровокзала. Как известно, аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания аэропорта Николаева состоялся только 4 января 2018 года – уже после того, как «Жилпромстрой-8» выполнил первую очередь ремонта здания. Однако победу в торгах на 102 миллиона гривен выиграла киевская компания «ЕИС», а не «Жилпромстрой-8».

11 июня 2019 года Соломенский суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в связи с вероятными нарушениями при ремонте здания николаевского аэропорта компанией «Жилпромстрой-8».

20 февраля 2020 года Одесский апелляционный суд отменил решение Хозяйственного суда Николаевской области о взыскании с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.

18 июня 2020 года директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что Верховный суд Украины отказал в удовлетворении иска строительной компании «Жилпромстрой-8» с просьбой взыскать 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.

Также напомним, что Соломенский суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в связи с вероятными нарушениями при ремонте здания николаевского аэропорта компанией «Жилпромстрой-8».