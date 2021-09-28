Управление образования Николаевского горсовета провело опрос среди родителей воспитанников детсада № 127. Весной родители, которые забрали своего ребенка из сада, заявили, что в дошкольном учреждении обижают детей.

Результаты опроса представила заместитель начальницы управления образования Лариса Иванова на заседании депутатской комиссии по вопросам гласности и законности 28 сентября, пишут НикВести.

Как сообщалось, родители обвиняли директора сада в буллинге малышей, попытке кражи вещей, издевательством над детьми с особыми образовательными потребностями.

— Мы провели опрос родителей по поводу данного вопроса. Опрос был сделан методом анкетирования, потому что родительские собрания запрещены (из-за карантина, — прим.). всем были розданы анкеты, процесс был добровольным и анонимным. Вернули анкеты 57 родителей. Целью было изучение отношения родителей воспитанников к работе учреждения, воспитателей, уровень отношения воспитателей к детям, случаев нарушения прав ребенка, конфликтные ситуации родителей и работников. На основе полученных данных предлагалось скорректировать взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса, — отметила Лариса Иванова.

По результатам анкетирования, проведенного в сентябре, 87% родителей (50 человек) ответили, что довольны отношением воспитателей к детям и развитием личности в садике. Они уверены, что права ребенка не нарушаются и конфликтов с работниками не имели.

10%, 6 человек, имели незначительные конфликты с работниками, иногда наблюдались случаи, когда дети не хотели идти с утра в садик. 1,7%, 1 человек, недовольны работой садика, были конфликты с работниками, а также есть тревога по поводу возможного нарушения прав ребенка.

Напомним, родители пожаловались, что в николаевской школе собирают деньги на журналы, которые давно закупили.