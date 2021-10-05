Владелец компании Facebook Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за произошедший в понедельник масштабный сбой.

Он сделал это на собственной странице в восстановившей свои функции социальной сети Facebook.

Марк Цукерберг не объяснил, почему возникли проблемы и сколько времени потребуется для полноценного возобновления работы.

— Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются к онлайн-работе. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с важными для вас людьми, — написал Марк Цукерберг.

Как сообщалось, из-за масштабного сбоя стоимость акций Facebook к моменту закрытия торгов упала на 4,89% по сравнению со временем их начала. Сам Цукерберг лишился более чем 6 млрд долларов.

Напомним, 4 октября, произошел глобальный сбой в работе веб-сервисов по всему миру. Среди пострадавших оказались социальные сети Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, а также мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.

Также сообщалось, что на фоне масштабного сбоя в работе Facebook в продаже на одном из хакерских форумов появились данные более 1,5 миллиарда пользователей этой соцсети.