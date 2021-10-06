Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что расследование инцидента с вырыванием камер у журналистов «Схем» не будет продолжительным, а подозрение причастным огласят в ближайшее время.

Об этом он сделал пост в Facebook.

Руководитель ведомства отметил, что полиция присоединила к материалам дела восстановленные видео.

— В ближайшее время потерпевшая сторона передаст и оригинал восстановленной видеозаписи, который также будет приобщен к материалам производства в качестве вещественного доказательства и направлен на экспертизу. Напомню, что по заявлению журналистов уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности было начато еще в тот же день — в понедельник, 4 октября, — акцентировал Денис Монастырский.

Лично от себя министр написал, что поведение Евгения Мецгера является недопустимым.

Напомним, на журналистов программы «Схемы» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Ближе к вечеру вчерашнего дня команда «Схем» сообщила, что им удалось восстановить стертые видеозаписи.

А директор «Укрэксимбанка» сложил полномочия на время расследования нападения на журналистов «Схем».