В Корабельном районе Николаева планируют убрать несколько объектов торговли алкоголем и обустроить на их месте парковочный карман.

Вопрос обсуждали в ходе земельной комиссии Николаевского горсовета сегодня, 8 октября, передает корреспондент НикВести.

По словам главного архитектора Николаева Андрея Цымбала, обращение направил Департамент ЖКХ — там сообщили, что готовятся работы по обустройству парковочного кармана в зоне, где сейчас располагаются сооружения.

Депутат Николаевского городского совета Анатолий Петров добавил, что благоустроить планируют весь торговый ряд. Он предложил не продолжать соответствующий договор аренды владельцам магазинов.

— Сзади находится жилой дом, а там (в магазине, — прим.) есть и пиво, и креветки, и все остальное, есть жалобы от жильцов этого дома, — сказал Анатолий Петров.

Однако он отметил, что заведение ООО «Лакомка», которое находится там же, следует оставить.

— Я принципиально ставлю вопрос о продлении (договора аренды, — прим.) именно этого земельного участка, потому что это наша николаевская торговая марка, мы наших производителей поддерживаем. Она там мешать не будет, — убежден депутат.

Глава земельной комиссии Елена Нестеренко поддержала его и внесла инициативу обратиться в департамент ЖКХ с предложением оставить киоск торговой марки, а другие заведения на этом участке убрать.

— Я понимаю, о каких киосках идет речь —которые рядом и где с самого утра стоит толпа очень сомнительного вида людей, — сказала Елена Нестеренко.

Анатолий Петров подчеркнул, что МАФ «Лакомки» был размещен в соответствии с требованиями управления архитектуры. По его мнению, данная торговая марка содержит все свои помещения согласно необходимым строительным нормам.

— В соответсвии с ГСН предусматривается, что на остановках общественного транспорта могут размещаться только навесы или павильоны для ожидания (транспорта, — прим.) и автоматы для продажи билетов. Размещение торговых объектов запрещена. Расстояние от остановки до объекта уменьшено, но все равно на сегодня составляет 10 метров, — возразил Андрей Цымбал.

В результате обсуждения вопрос отдали на детальное изучение депутату горсовета Артему Хачатурову.

— У меня предложение совместно поработать над этим вопросом с Департаментом ЖХК, — добавила Елена Нестеренко.

В сентябре сообщалось, что чиновники николаевской мэрии разработают интерактивную карту, где каждый горожанин сможет отметить «наливайки» — объекты нелегальной торговли алкогольными напитками.