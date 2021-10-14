На Николаевщине в одном из сел Еланецкой громады Вознесенского района выявлены факты заболевания домашней птицы птичьим гриппом. В селе объявлен карантин на 21 день.

Об этом сообщается на сайте Вознесенского районного совета.

По словам работников управления Госпродпотребслужбы, 11 октября в Еланецкую районную государственную больницу ветеринарной медицины поступила информация о гибели птицы у жителя села Великосербуловка Еланецкой громады. В результате обследования домохозяйства установлено, что всего содержалось 118 голов птицы, в том числе 40 гусей, 36 кур, 42 индюка. Выявлено 10 трупов птицы (2 гусей, 4 индюка, 4 кур).

По словам владельца домохозяйства, с 9 по 11 октября погибло 18 птиц. При клиническом осмотре живой птицы выявлено, что большинство находится в подавленном состоянии. Специалистами Еланецкой РГБВМ отобрано патологический материал (печень, селезенка, сердце, почки, трахея, кишечник). 11 октября материал направлен в лабораторию для исследования на высоко патогенный грипп.

Кроме того, в данном населенном пункте есть водоем, который находится в 150 метрах от домохозяйства. Птица с данного хозяйства выгуливались за пределами двора и могли дойти до водоема, в связи с этим возможно возникновение заболевания птицы гриппом, поскольку на водоеме находится много дикой перелетной птицы, которая может быть носителем заболевания.

– Специалисты ветмедицины провели дезинфекцию помещения где содержалась птица и мелкий инвентарь, обувь, одежда, имевших контакт с больными птицами. Всего при обследовании частного сектора 11 октября в селе Великосербуловка было начислено 1197 голов птицы, – говооится в сообщении.

По результатам заседания комиссии принято решение об объявлении территории села Великосербуловка Еланецкой поселковой территориальной громады Вознесенского района неблагополучной по гриппу птицы и установить карантин с 12 октября текущего года. Карантин объявлен на 21 день

– Также решено установить буферную зону радиусом 3 километра от эпизоотического очага, в которую вошло село Новововладимировка. Птицехозяйства отсутствуют, – идет речь в сообщении.

Кроме того, установили зону надзора радиусом 10 километров от эпизоотического очага, в которую вошли населенные пункты: село Михайловка, село Григорьевка село Большая Солона Еланецкой поселковой ТГ Вознесенского района, село Малосоленое Бугской сельской ТГ Вознесенского района, село Никольское, село Ясная Поляна, село Ивановка, село Надеждовка Братской поселкового ТГ Вознесенского района.

Напомним, что в летнем лагере колхоза «Прометей» в селе Кавказ Березнеговатского поселкового совета ввели карантин из-за зафиксированного случая бешенства среди крупного рогатого скота.