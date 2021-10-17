По состоянию на 17 октября в Николаевской области выявлено 294 новых подтвержденных случая COVID-19. Из этого числа 163 случая зафиксировали в Николаеве.

Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.

Статистика по области:

Николаев — 49238 (+163);

Первомайск — 3848 (+44);

Южноукраинск — 2259 (8);

Вознесенск — 1984 (+15);

Очаков — 1403.

На других районах области за прошедшие сутки зарегистрировано 64 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Всего за сутки COVID-19 выздоровели 244 человека, с начала пандемии — 72445.

Умерли от последствий COVID-19 за сутки 11 человек, всего — 2087.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 16 октября, в Украине подтвердили 11 288 новых случаев коронавируса, из них 1086 среди детей и 154 — среди медработников.