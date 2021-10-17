По состоянию на утро 17 октября загруженность коек в больницах областях, открытых для лечения больных коронавирусом, составляет 62,8%.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
В заведениях первой волны:
В заведениях второй волны:
Как сообщалось, по состоянию на 17 октября в Николаевской области выявлено 294 новых подтвержденных случая COVID-19. Из этого числа 163 случая зафиксировали в Николаеве.
По состоянию на утро 17 октября загруженность коек в больницах областях, открытых для лечения больных коронавирусом, составляет 62,8%.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
В заведениях первой волны:
В заведениях второй волны:
Как сообщалось, по состоянию на 17 октября в Николаевской области выявлено 294 новых подтвержденных случая COVID-19. Из этого числа 163 случая зафиксировали в Николаеве.