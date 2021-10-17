По состоянию на утро 17 октября загруженность коек в больницах областях, открытых для лечения больных коронавирусом, составляет 62,8%.

Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.

В заведениях первой волны:

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 87 больных, загруженность на 72,5%;

Первомайская центральная районная больница — 91 больной, загруженность — 75,8%;

Вознесенская городская многопрофильная больница — 104 больных и 4 с подозрением, загруженность —90%;

городская больница №3 Николаева — 139 больных и 45 человек с подозрением, загруженность — 78,3%;

городская больница №5 Николаева — 222 больных и 9 с подозрением, загруженность — 63,3%;

Николаевская областная детская клиническая больница — 54 больных и 11 человек с подозрением; загруженность — 72,2%.

В заведениях второй волны:

городская больница №1 Николаева — 118 больных; загруженность — 43,7%;

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр — 155 больных; загруженность — 62%;

Новобугская центральная районная больница — 84 больных и 3 с подозрением, загруженность — 64,4%;

Новоодесская многопрофильная больница — 0;

Южноукраинская городская многопрофильная больница — 14 больных, загруженность — 23,3%.

Как сообщалось, по состоянию на 17 октября в Николаевской области выявлено 294 новых подтвержденных случая COVID-19. Из этого числа 163 случая зафиксировали в Николаеве.