За прошедшие сутки, 17 октября, в Украине подтвердили 9524 новых случая коронавируса и 177 смертей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 3127 человек, летальных случаев — 177, выздоровели — 3421.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Одесской (1367),

Харьковской (823), Днепропетровской (782) и Житомирской областях (703).

За все время пандемии в Украине заболели 2 644 694 человека, выздоровели — 2 329 418, летальных случаев — 60 810.

Ранее сообщалось, что в больницах Николаевщины для лечения больных коронавирусом заняты почти 63% коек.