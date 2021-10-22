Компания Lego представила конструктор, который является точной копией дома из фильма «Один дома» 1990 года.

Набор состоит из 3 955 деталей. Он будет доступен для покупки с 1 ноября по цене 249,99 долларов, пишет TheБабель.

Версия дома Lego — это «невероятно подробное воспроизведение», которое «соответствует фильму». Он состоит из первого и второго этажей, кухни, подвала и чердака. В комплекте также идут мини-фигурки главных героев — Кевина, Гарри, Марва, Кейт и старого Марли.

Каждая комната напичкана деталями из фильма, такими как лосьон после бритья, домашний тарантул, фургон грабителей, банки с краской, которыми Кевин их сбивал, и домик на дереве с зиплайном. Среди других особенностей камин, рождественская елка, игрушечный поезд, высокие напольные часы, обеденный стол и проигрыватель грампластинок.

— Как и любой ребенок 90-х, я вырос на просмотре «Один дома», и он занимает особое место в моем сердце. Я даже не могу представить отпуск без него. Этот фильм очень ностальгический, и каждый раз он вызывает у меня теплые детские воспоминания, – сказал дизайнер-разработчик конструктора украинец Алекс Сторожук.

Напомним, николаевский дизайнер Александр Ермолаев, создавший из кубиков LEGO ряд достопримечательностей города, показал очередную работу — модель старой трамвайной подстанции, что на улице Соборной.