19-летнюю Таисию Петрову, которая в прошлом месяце расстреляла учителей полтавской школы из арбалета, переправили в психбольницу для принудительного лечения.

Об этом передает «Обозреватель», ссылаясь на ЕГРСР.

После суда Таисию перевели из СИЗО в психбольницу с диагнозом параноидальная шизофрения, галлюцинаторно-параноидный синдром с непрерывным ходом.

Судья пришел к выводу, что в момент совершения преступления девушка не контролировала себя и не может отвечать за принятые решения и поступки. Исходя из того, что заболевание Таисии Петровой может привести к повторению инцидента, ее поместили под наблюдение врачей.

Напомним, cуд отправил жительницу Полтавы Таисию Петрову, устроившую стрельбу в школе Полтавы из арбалета, под арест на 60 суток без права залога.

Полтавчанка призналась, что не помнит имен раненых ею учительниц, однако запомнила год рождения школьника, отобравшего у нее арбалет. Она назвала его храбрым и героем. Также Таисия Петрова сказала, что никого убивать не хотела, а только припугнуть.

Ранее в Полтаве на территории одного из средних учебных заведений из арбалета были ранены два учителя.