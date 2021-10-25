В Николаеве за последние 5-7 лет футбольная инфраструктура увеличилась, во дворах появились футбольные площадки, а на городских футбольных полях качественное покрытие. Однако этого недостаточно для развития данного вида спорта.

Об этом рассказал депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор на круглом столе, посвященном вопросам николаевского футбола, пишут НикВести.

По словам Сергея Кантора, за эти годы в городе появилось два футбольных поля с натуральным газоном и поле с искусственным газоном. Несмотря на это, по мнению депутата горсовета, в городе еще много работы.

– На тот момент, это был 2014-2015 год, в этот период как раз была революция. Футбольная инфраструктура тогда оставляла желать лучшего. И вот все эти годы, фактически 7 лет, этими вопросами пришлось заниматься городскому совету, мне, всем депутатам 7-го созыва. Сегодня я втянул и депутатов сегодняшнего созыва. Сейчас видно, что за последние 5-7 лет реально добавилась футбольная инфраструктура, – отметил он.

Ранее депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор опубликовал статью, в которой рассказал о целесообразности разработки и принятия целевой программы поддержки и развития футбола, заявив, что около 20% воспитанников детских спортшкол города занимаются именно этим видом спорта, а потому его нужно справедливо финансировать.

Напомним, депутат Николаевского горсовета Сергей Кантор считает, что отказ депутатского корпуса инициировать разработку программы развития футбола приведет к потере городом талантливой молодежи.

Как сообщалось, на сессии 1 октября проект решения о разработке Программы развития футбола в Николаеве на 2021-2025 годы не набрал необходимого для утверждения количества голосов.