Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор опубликовал статью, в которой рассказал о целесообразности разработки и принятия целевой программы поддержки и развития футбола, заявив, что около 20% воспитанников детских спортшкол города занимаются именно этим видом спорта, а потому его нужно справедливо финансировать.

Материал «О футболе и «не футболе» опубликован на НикВести.

В статье депутат рассказывает, что в бюджете этого года на спорт из городского бюджета выделено 190,1 млн грн. Из них 178,7 миллиона «осваивает» управление спорта, еще 11,4 миллиона — управление капитального строительства и администрация Заводского района. Финансирование спорта в Николаеве проводится в рамках городской программы «Физическая культура и спорт» (далее — Программа «ФКиС»), принятой городским советом еще в декабре 2018 года и слегка «припудренной» в 2020-м.

«Первое, что поражает — в Программе «ФКиС» нет НИ СЛОВА о конкретных видах спорта, фигурирует только обезличенное понятие «спорт». Фактически деньги выделяются не на виды спорта, культивируемые в городе, а на содержание спортивных школ, спортивных объектов и «типа» поддержку «спорта». Мероприятия Программы «ФКиС» такие же обезличенные. Складывается впечатление, что мы готовим не футболистов, баскетболистов, боксеров или гребцов, а неких «универсальных спортсменов», не учитывая при этом особенности методики подготовки, проведения соревнований, потребностей в специальном спортивном инвентаре конкретных видов спорта», - отмечает депутат.

В Николаеве футбол культивируют четыре спортивные школы — СДЮСШОР «Николаев» по футболу, ДЮСШ 3, ДЮСШ5 и ДЮФШ «Николаев» (футбольная школа МФК «Николаев»). Напрямую из городского бюджета финансируются первых три.

«В расходах на содержание и капитальные ремонты спортивных сооружений значительная часть средств предназначена для объектов футбольной инфраструктуры, и в первую очередь, для Центрального городского стадиона. Повторюсь, в Программе «ФКиС» все это обезличено, размыто. Общая картина финансирования футбола, как, впрочем, и любого другого вида спорта , — отсутствует. Разобраться с расходованием денег на конкретный вид спорта — сложно. А это прямой путь бесконтрольных манипуляций, не способствующих честной конкуренции между видами спорта», - пишет Сергей Кантор.

При этом, по словам депутата, остаётся открытым вопрос справедливого распределения имеющихся финансовых ресурсов между отдельными видами спорта.

«Всего в спортивных школах города занимается более 5000 детей, при этом, в отделениях футбола их более 1000 — это примерно 20% от общей численности занимающихся детским «спортом» в Николаеве», - заявил Сергей Кантор.

По его словам, при справедливом подходе в распределению финансов, футбольная сфера могла бы претендовать на 38 миллионов гривен бюджета управления спорта (20%).

«Должно хватить и на финансирование отделений футбола спортивных школ, и на профессиональный и любительский футбол, и на футзал, и на уличный футбол… Не остались бы без финансовой поддержки и инициативы по проведению футбольных турниров между районами города, предприятиями, учебными заведениями и т.д.»,- считает депутат.

По мнению Сергея Кантора, городская власть должна разработать стратегию и определиться с приоритетами отдельных видов спорта в Николаеве, которые будут развиваться при финансовой поддержке городского бюджета.

«Гребля, бокс, борьба, лёгкая атлетика, футбол, баскетбол, прыжки в воду, фехтование, акробатика — безусловно должны входить в такой список. При этом, необходимо отдавать себе отчёт в том, что подготовка олимпийских чемпионов — задача государства, а не местного самоуправления. А город должен, в первую очередь, создать условия для занятий спортом, строить стадионы, спортивные залы, бассейны, спортивные площадки, стимулировать клубную активность, пропагандировать здоровый образ жизни. Сегодня же мы финансируем виды спорта, не являющиеся ни массовыми, ни знаковыми для города. К примеру, мы из денег городского бюджета оплачиваем работу тренеров, финансируем вид спорта, имеющий всего одну группу подготовки, в которой числится 9 воспитанников. Напрашивается естественный вопрос, в чем смысл?», - написал Сергей Кантор.

Депутат убежден, что реализация Программы развития футбола, других видов спорта, в случае их разработки и принятия, позволила бы обеспечить их справедливое финансирование, создать условия для эффективного расходования бюджетных средств, обеспечить выполнение всех мероприятий, предусмотренных Программами, поднять эти виды спорта, на более высокий уровень их развития, а также повысить роль в пропаганде здорового образа жизни, обеспечении физического и духовного развития горожан, укреплении авторитета города Николаева в Украине и за ее пределами.

«Пример разработки и принятия Программы мог бы стать пилотным. В результате город бы имел не «обезличенную» Программу «ФКиС», а абсолютно конкретную программу развития спорта, в которой были бы учтены мероприятия, предложенные федерациями (ассоциациями) видов спорта в рамках справедливо распределённых финансовых ресурсов на конкретный приоритетный вид спорта. Уверен, от этого бы выиграли и футбол и «не футбол», которыми мог бы гордиться Николаев!», - написал Сергей Кантор.

Напомним, депутат Николаевского горсовета Сергей Кантор считает, что отказ депутатского корпуса инициировать разработку программы развития футбола приведет к потере городом талантливой молодежи.

Как сообщалось, на сессии 1 октября проект решения о разработке Программы развития футбола в Николаеве на 2021-2025 годы не набрал необходимого для утверждения количества голосов.

Напомним, 14 сентября члены комиссии по вопросам охраны здоровья, соцзащиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта не поддержали проект о разработке программы развития футбола в Николаеве на 2021-2025 годы.

Напомним, муниципальный футбольный клуб «Николаев» принял решение спуститься из Первой во Вторую Лигу. Такое решение в клубе называют вынужденным — из-за нехватки финансирования.

При этом Сергей Кантор готов предложить Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу стать почетным президентом клуба.

Глава наблюдательного совета МФК уверен, что в ближайшее время «городу, горожанам и сессионному залу» нужно будет решать, что делать с николаевским футболом, нужен ли он вообще.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, попросил компанию из Катара QTerminals, которая выиграла конкурс на концессию порта «Ольвия», помочь футбольному клубу. QTerminals попросила расчеты для изучения возможности финансирования МФК.

В августе Сергей Кантор провел встречу с болельщиками, на которой ответил на проблемные вопросы. Выяснилось, что 7 лет завод «Экватор» выделил МФК 2,5 миллиона долларов, сейчас нужно искать другие источники. В этом сезоне клубу нужно порядка 22 миллионов гривен. В первом квартале «Экватор» профинансировал команду на 9 миллионов гривен.