Существует расхожее мнение, что спорт финансируется по остаточному принципу.

Давайте выясним, насколько это соответствует действительности?

Сегодня на спорт из городского бюджета выделено 190,1 млн грн. Из них 178,7 миллиона «осваивает» управление спорта, еще 11,4 миллиона — управление капитального строительства и администрация Заводского района.

Эти 190 миллионов — совсем не маленькие деньги для Николаева. Больше тратится только на образование, ЖКХ, социальную защиту и культуру.

Финансирование спорта в Николаеве проводится в рамках городской программы «Физическая культура и спорт» (далее — Программа «ФКиС»), принятой городским советом еще в декабре 2018 года и слегка «припудренной» в 2020-м.

Первое, что поражает — в Программе «ФКиС» нет НИ СЛОВА о конкретных видах спорта, фигурирует только обезличенное понятие «спорт».

Фактически деньги выделяются не на виды спорта, культивируемые в городе, а на содержание спортивных школ, спортивных объектов и «типа» поддержку «спорта».

Мероприятия Программы «ФКиС» такие же обезличенные. Складывается впечатление, что мы готовим не футболистов, баскетболистов, боксеров или гребцов, а неких «универсальных спортсменов», не учитывая при этом особенности методики подготовки, проведения соревнований, потребностей в специальном спортивном инвентаре конкретных видов спорта.

Вот как по-крупному выглядит распределение финансовых ресурсов, выделенных на «спорт».

Содержание и учебно-тренировочная работа ДЮСШ и ШВСМ обходится бюджету в 126 млн грн; содержание спортивных сооружений — еще 24,1 миллиона; 13,4 миллиона расходуются на капитальные ремонты объектов спортивной инфраструктуры; 4,3 млн грн выделено на проведение учебно-тренировочных сборов; 15,7 — на спорт высших достижений. И «вишенка на тортик» — содержания городского управления спорта с бухгалтерией обходится городской общине еще в 6,6 млн грн.

И это в то время, когда тысячи мальчишек гоняют футбольный мяч, занимаясь не обезличенным «спортом», а конкретно футболом. Как это учитывается в Программе «ФКиС», спросите вы? А вот как.

Дело в том, что футбол незримо, но присутствует во всех перечисленных выше статьях расходов на «спорт», кроме, пожалуй, последней.

В Николаеве футбол культивируют четыре спортивные школы — СДЮСШОР «Николаев» по футболу, ДЮСШ 3, ДЮСШ5 и ДЮФШ «Николаев» (футбольная школа МФК «Николаев»).

Напрямую из городского бюджета финансируются первых три.

Футбольная школа ДЮФШ «Николаев» в значительной мере содержится за счет Завода Экватор и части средств спорта высших достижений, выделенных МФК «Николаев» на профессиональную составляющую . Целенаправленно,Никогда ,после создания ( а правильней будет,вхождения в клуб школы Торпедо , «известные» события по СК Заря, должны в Николаеве помнить . Бассейн итд ) в клубе детской школы, она отдельно не финансировалась!

Крохи футболу перепадают и от средств, предусмотренных на проведение учебно-тренировочных сборов.

В расходах на содержание и капитальные ремонты спортивных сооружений значительная часть средств предназначена для объектов футбольной инфраструктуры, и в первую очередь, для Центрального городского стадиона.

Повторюсь, в Программе «ФКиС» все это обезличено, размыто. Общая картина финансирования футбола, как, впрочем, и любого другого вида спорта , — отсутствует. Разобраться с расходованием денег на конкретный вид спорта — сложно. А это прямой путь бесконтрольных манипуляций, не способствующих честной конкуренции между видами спорта.

При этом остаётся открытым вопрос справедливого распределения имеющихся финансовых ресурсов между отдельными видами спорта.

Без чётко установленных критериев оценка «приоритетности» того или иного вида спорта весьма субъективна. Одним из таких критериев могло бы стать количество занимающихся видом спорта.

Вот пример того, как мог бы работать этот критерий.

Всего в спортивных школах города занимается более 5000 детей, при этом, в отделениях футбола их более 1000 — это примерно 20% от общей численности занимающихся детским «спортом» в Николаеве.

А раз так, то справедливо было бы футболу претендовать на 20% средств, выделяемых в городе на «спорт». А это ни много ни мало — 38 миллионов! Должно хватить и на финансирование отделений футбола спортивных школ, и на профессиональный и любительский футбол, и на футзал, и на уличный футбол... Не остались бы без финансовой поддержки и инициативы по проведению футбольных турниров между районами города, предприятиями, учебными заведениями и т.д.

Следует также подумать о приоритетности видов спорта.

Рано или поздно городу придётся разработать стратегию, определиться с приоритетами его развития. Несомненно, спорт будет одним из таких приоритетов. В свою очередь встанет вопрос приоритетности видов спорта, которые будут развиваться при финансовой поддержке городского бюджета. Гребля, бокс, борьба, лёгкая атлетика, футбол, баскетбол, прыжки в воду, фехтование, акробатика — безусловно должны входить в такой список.

При этом, необходимо отдавать себе отчёт в том, что подготовка олимпийских чемпионов — задача государства, а не местного самоуправления. А город должен, в первую очередь, создать условия для занятий спортом, строить стадионы, спортивные залы, бассейны, спортивные площадки, стимулировать клубную активность, пропагандировать здоровый образ жизни.

Сегодня же мы финансируем виды спорта, не являющиеся ни массовыми, ни знаковыми для города.

К примеру, мы из денег городского бюджета оплачиваем работу тренеров, финансируем вид спорта, имеющий всего одну группу подготовки, в которой числится 9 воспитанников. Напрашивается естественный вопрос, в чем смысл?

Реализация Программы развития футбола, других видов спорта, назовём их — «не футбол», в случае их разработки и принятия, позволила бы обеспечить справедливое финансирование не только футбола, а и «не футбола», создать условия для эффективного расходования бюджетных средств, обеспечить выполнение всех мероприятий, предусмотренных Программами, поднять футбол и «не футбол», на более высокий уровень их развития. И главное — повысить роль футбола и «не футбола», в пропаганде здорового образа жизни, обеспечении физического и духовного развития горожан, укреплении авторитета города Николаева в Украине и за ее пределами.

Пример разработки и принятия Программы мог бы стать пилотным. В результате город бы имел не «обезличенную» Программу «ФКиС», а абсолютно конкретную программу развития спорта, в которой были бы учтены мероприятия, предложенные федерациями (ассоциациями) видов спорта в рамках справедливо распределённых финансовых ресурсов на конкретный приоритетный вид спорта.

Уверен, от этого бы выиграли и футбол и «не футбол», которыми мог бы гордиться Николаев!

Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета