Управление спорта Николаевского городского совета направило письмо, в котором раскритиковало вопрос эффективности разработки отдельной программы развития футбола в городе на 2021-2025 годы.

Об этом стало известно в ходе комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта во вторник, 26 октября, пишут НикВести.

Начальница отдела по спортивной и организационной работе Светлана Артюх подчеркнула, что вопрос эффективности разработки отдельной программы развития футбола в Николаеве вынесли на комиссию по просьбе депутата Сергея Кантора.

Чиновники посчитали создание такой программы нецелесообразным. По их мнению, футбол можно поместить в раздел общей программы «Физкультура и спорт».

В управлении спорта предложили сформировать для изучения вопроса рабочую группу, в которую вошли бы члены городских федераций футбола, общественных спортшкол, спортклубов, а также депутаты.

— Чтобы обсуждение насчет создания программы развития футбола было общим, не только от депутата Кантора. Что касается нашего видения, то футбол сегодня развивается у нас в трех спортивных школах. Это СДЮШОР «Николаев», ДЮСШ №3 и ДЮСШ №5, — сказала Светлана Артюх.

Она напомнила, что в городе проводится достаточное количество мероприятий, связанных конкретно с футболом, на которые выделяются бюджетные средства.

Кроме того, по мнению Светланы Артюх, есть и другие спортивные дисциплины, которым также нужно уделить внимание.

— У нас 30 видов спорта, есть показатели — мастера спорта, участники соревнований, Олимпийских игр. У нас тогда будет 10 или 15 программ, — сказала начальница отдела по спортивной и организационной работе, — добавила она.

Также Светлана Артюх напомнила, что в Николаеве уже действовала отдельная программа по футболу, однако ее ликвидировали в связи с дублированием основной программы управления физкультуры и спорта.

Глава гуманитарной комиссии Анна Норд привела статистику, что сегодня футболисты составляют до 25% от всех спортсменов города.

— Четверть нашего спорта это футбол. Безусловно, это очень важно, отрывать эти 25% от всех остальных процентов, наверное, неправильно. Потому что там тоже спорт, они тоже уважаемые, их тоже надо учитывать, — считает Анна Норд.

В результате обсуждения депутаты приняли к сведению письмо управления спорта без принятия какого-либо конкретного решения.

Как сообщалось, на сессии 21 октября депутаты Николаевского горсовета поддержали создание коммунального предприятия «Муниципальный футбольный клуб «Николаев».

Напомним, на сессии 1 октября не набрал необходимого для утверждения количества голосов проект решения о разработке Программы развития футбола в Николаеве на 2021-2025 годы.

По мнению Сергея Кантора, часть депутатов не голосовала «за» не из-за самого проекта решения, а из-за его автора — то есть, его самого.

Ранее муниципальный футбольный клуб «Николаев» принял решение спуститься из Первой во Вторую Лигу. Такое решение в клубе называют вынужденным — из-за нехватки финансирования.

При этом Сергей Кантор готов предложить Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу стать почетным президентом клуба.

Глава наблюдательного совета МФК уверен, что в ближайшее время «городу, горожанам и сессионному залу» нужно будет решать, что делать с николаевским футболом, нужен ли он вообще.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, попросил компанию из Катара QTerminals, которая выиграла конкурс на концессию порта «Ольвия», помочь футбольному клубу. QTerminals попросила расчеты для изучения возможности финансирования МФК.

В августе Сергей Кантор провел встречу с болельщиками, на которой ответил на проблемные вопросы. Выяснилось, что 7 лет завод «Экватор» выделил МФК 2,5 миллиона долларов, сейчас нужно искать другие источники. В этом сезоне клубу нужно порядка 22 миллионов гривен. В первом квартале «Экватор» профинансировал команду на 9 миллионов гривен.