Правительство допольнительно направит 400 миллионов гривен на закупку кислородных станций.

Об этом стало известно 1 ноября на селекторном совещании под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля, говорится на правительственном портале.

По итогам совещания профильным министерствам было поручено организовать координацию закупки кислородных станций.

Также в Минздраве сообщили, что на прошлой неделе возобновили деятельность два завода по производству кислорода, проводивших регламентные работы. Благодаря этому в систему кислородоснабжения включено дополнительно 140 тонн жидкого кислорода. В Минздраве подчеркнули, что в последнее время значительно возросло потребление кислорода, поэтому министерство работает над привлечением других заводов, которые готовы его поставлять.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области обострилась проблема обеспечения больниц кислородом — поставки регулируют «в ручном режиме».

Напомним, вечером 25 октября в Николаевской городской больнице №5, где проходят лечение пациенты с COVID-19, возникла внештатная ситуация из-за сбоя поставок кислорода. В срочном порядке была организована экстренная поставка кислорода в баллонах, а также кислородных концентраторов.

При этом Украина начала закупать кислород в Польше. Стоимость одной тонны составила порядка 10-15 тысяч гривен.

Ранее стало известно, что в Украине прекратили работу два основных производителя кислорода. Министерство здравоохранения Украины в срочном порядке начала искать альтернативные источники поставок кислорода для больниц.