Министерство культуры и информационной политики исправило оплошность с внесением Валентина Томусяка в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности страны. Больше актер в этом списке не фигурирует.

На это обратило внимание «Зеркало недели».

Минкульт отменил прежнее решение по ходатайству СБУ. Недействительными оказались сразу два решения, поэтому, помимо Томусяка, из списка временно пропали еще 54 человека.

На данный момент в блэклисте записаны 208 человек.

Напомним, артист Валентин Томусяк, которого Минкульт добавил в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, заявил об ошибочности сего действа.

После этого в СБУ принесли извинения артисту.

Об обновлении списка стало известно 3 ноября.