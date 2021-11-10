Суд снова продлил сроки содержания под стражей Юрию Богомяткову, фигуранту дела о вымогательстве и незаконном обращении с оружием.

Об этом пишет пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Согласно материалам ходатайства, в январе 2021 года Юрий Богомятков по предварительному сговору с другим человеком требовал с угрозами у двух местных жителей возврата несуществующего долга в сумме 36 тысяч долларов США.

В начале заседания обвиняемый возмутился из-за присутствия в зале судебных заседаний журналиста, который начал фотосъемку. Юрий Богомятков отметил, что не дает согласия на публикацию его фотографий.

Судья напомнил, что согласно статье 307 Гражданского Кодекса Украины физлицо может быть снято на фото-, кино-, теле- или видеопленку только по его согласию, кроме мер публичного характера и статьи 308 ГК Украины, согласно которой фотографии могут быть публично распространены только по согласию этого человека.

Также судья подчеркнул, что представитель СМИ может фиксировать на фото и видео самого судью, прокурора и защитников.

В ходе заседания объявили обвинительный акт, решили вопрос о порядке и объеме исследования письменных доказательств по делу, допроса свидетелей, потерпевших и обвиняемых.

Кроме того, Юрию Богомяткову продлили сроки содержания под стражей до 6 января без определения размера залога. Суд также отказал в удовлетворении ходатайства его защитника об изменении меры пресечения на более мягкую. В заседании объявили перерыв до 14:30, 16 ноября 2021 года.

Как известно, группировка вымогателей, которую вечером 17 февраля задержали в Николаеве, угрозами убийства требовала деньги для наполнения «кассы» криминальных кругов региона. Правоохранители задокументировали факт «выбивания» почти 37 тысяч долларов. НикВести сообщали, что среди задержанных оказались рецидивист Юрий Богомятков, нанесший 15 ножевых ранений николаевскому спортсмену пауэрлифтеру Владиславу Гуртовенко, Карен Саркисян, нанесший тяжелую черепно-мозговую травму известному во всем мире тренеру Сергею Корчинскому, а также Владимир Шорников, который фигурирует в деле о мошенничестве.

После Карен Саркисян, который является обвиняемым по делу о нападении на николаевского тренера Сергея Корчинского, заявил, что случайно оказался в одном автомобиле с задержанными в деле о вымогательстве для «кассы криминалитета» Юрием Богомятковым и Владимиром Шорниковым.