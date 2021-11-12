Николаевская областная база спецмедснабжения приобрела 43 тысячи 900 «быстрых» тестов на антиген к коронавирусу за 4 миллиона 390 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

11 ноября коммунальное учреждение заключило прямой договор с ООО «Энверк-Украина». Один тестовый набор обошелся в 100 гривен.

Отметим, что закупка проводилась в рамках «коронавирусного законодательства», т.е. без проведения торгов.

Предприятие «Энверк-Украина» было создано недавно — в июле 2021 года. Это первый успешный контракт фирмы с бюджетной организацией. Ранее ООО принимало участие в нескольких торгах во Львовской области, однако победителем не стало.

«Энверк-Украина» зарегистрировано по улице Софиевской в Киеве. Его учредителями являются киевлянка Елена Бевз, львовянин Юрий Лесив и ООО «Новент» — «дочка» немецкого холдинга Brosnan Norden GmbH, ведущего бизнес в разных отраслях — медицина, пищевая промышленность, сельское хозяйство, телекоммуникации, финуслуги, горнодобывающая промышленность и т.д.

Напомним, Кабинет Министров направил Николаевщине субвенцию в размере 4 миллионов 393 гривен на покупку тестов.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области открываются новые госпитальные базы для лечения COVID-19 и разворачивают дополнительные койки.

Напомним, если уровень заболеваемости на Николаевщине достигнет 1300 случаев в сутки, в области объявят локдаун.