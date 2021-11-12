Возглавляющая наблюдательный совет «Укрэксимбанка» Уляна Гордиенко считает неуместным возобновления работы Игоря Тельбизова и Олега Осипова, которых обвиняют в нападении на журналистов «Радио Свобода».

Свою позицию она опубликовала в Facebook.

По ее мнению, буквально следование закону не всегда является справедливостью, а некоторые статьи позволяют найти оправдание для недопустимого поведения.

— Понимаю, что возвращение к исполнению своих обязанностей И.Тельбизова и О.Осипова, которое состоялось в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, несправедливо. Препятствие законной деятельности журналистов — это красная линия, за которой безапелляционно должна наступать не только юридическая, но и морально-нравственная ответственност, — пишет высокопоставленный член совета.

Она добавила, что будет добиваться отзыва как Тельбизова, так и Осипова.

— Пока суд занимается оценкой действий участников инцидента вокруг интервью Радио Свобода с точки зрения их криминальной противоправности, мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые своими действиями причинили беспрецедентный ущерб репутации банка, не могли продолжать делать это дальше, — поручилась Уляна Гордиенко.

Напомним, восстановленому Тельбизову устроили овации на работе.

Как сообщалось, «Укрэксимбанк» восстановил в должностях директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова.