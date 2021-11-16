В Украине за минувшие сутки, 15 ноября, подтвердили 16 тысяч 308 новых случаев коронавируса и 838 смертей. Показатель летальности — наибольший за все время пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 2264 человека, летальных исходов — 838, выздоровели — 21 914.

Больше всего заражений за сутки в Днепропетровской (1635), Одесской (1549), Запорожской (1084) областях и Киеве (1481).

За все время пандемии в Украине заболели 3 244 749 человек, выздоровели — 2 664 373, летальных исходов — 77 985.

Напомним, в Николаевской области усилят проверки субъектов предпринимательской деятельности на предмет соблюдения карантинных норм. Это связанно с тем, что некоторые магазины и их посетители продолжают нарушать требования «красной» зоны.

Ранее сообщалось, что для выхода из «красной зоны» адаптивного карантина количество заболевших COVID-19 и выздоровевших в Николаевской области должно быть равным. Далее последует постепенное снижение уровня заболеваемости.