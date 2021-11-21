На Майдане Независимости вечером в воскресенье, 21 ноября, проходит акция памяти героев Небесной Сотни ко Дню Достоинства и Свободы.
Прямую трансляцию из центра Киева, где 8 лет назад начался Евромайдан, ведет «Новое Время».
Участники зажгли лампадки и идут памятным шествием к часовне под лозунгами «Герои не умирают!» и «Слава Украине!». Периодически активисты поют гимн. После возложения цветов состоится панихида.
Ранее сообщалось, что вечером 21 ноября на Майдане Независимости в Киеве активисты вывесили плакатс изображением президента Владимира Зеленского и руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. На плакате с портретом президента и главы его Офиса разместили надпись «Их ложь унижает — защитим наше достоинство».
Напомним, что жители Николаева отметили восьмую годовщину начала Революции Достоинства на Майдане Независимости митингом возле главной площади.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
На Майдане Независимости вечером в воскресенье, 21 ноября, проходит акция памяти героев Небесной Сотни ко Дню Достоинства и Свободы.
Прямую трансляцию из центра Киева, где 8 лет назад начался Евромайдан, ведет «Новое Время».
Участники зажгли лампадки и идут памятным шествием к часовне под лозунгами «Герои не умирают!» и «Слава Украине!». Периодически активисты поют гимн. После возложения цветов состоится панихида.
Ранее сообщалось, что вечером 21 ноября на Майдане Независимости в Киеве активисты вывесили плакатс изображением президента Владимира Зеленского и руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. На плакате с портретом президента и главы его Офиса разместили надпись «Их ложь унижает — защитим наше достоинство».
Напомним, что жители Николаева отметили восьмую годовщину начала Революции Достоинства на Майдане Независимости митингом возле главной площади.