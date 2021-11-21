Участники марша ко Дню достоинства и свободы в Киеве решили устроить акцию под Офисом президента. Десятки людей пришли на Банковую, после чего между ними и правоохранителями произошли столкновения.

Об этом корреспондент сообщает РБК-Украина с места событий.

Участники акции пытаются попасть во двор Офиса президента, вход в который преградил кордон силовиков. Активисты и правоохранителей устроили потасовку, но попасть во двор офиса людям так и не удалось.

Сейчас они собрались перед воротами и выкрикивают различные лозунги и лозунги. Время от времени участники акции пытаются прорваться во двор Офиса президента, но пока безрезультатно.

О возможных задержанных или пострадавших пока информации нет.

Ранее сообщалось, что вечером 21 ноября на Майдане Независимости в Киеве активисты вывесили плакатс изображением президента Владимира Зеленского и руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. На плакате с портретом президента и главы его Офиса разместили надпись «Их ложь унижает — защитим наше достоинство».