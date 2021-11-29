Подозреваемого в совершении аварии на трассе «Одесса — Николаев» водителя DAF поместили под стражу без права внесения залога.

Об этом стало известно в ходе заседания суда сегодня, 29 ноября, пишут НикВести.

Как известно, днем 27 ноября на автодороге «Одесса – Николаев» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех большегрузов с полуприцепами. В результате аварии собралась 15-километровая пробка, вдоль которой стояли более 400 большегрузов. Позже стало известно, что в аварии погиб мужчина, еще одного госпитализировали.

Во время рассмотрения дела прокурор просила суд избрать водителю меру пресечения в виде содержания под стражей. Адвокат подозреваемого просил отпустить мужчину под домашний арест.

В результате суд постановил избрать водителю меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее в сети появилось видео смертельного ДТП под Николаевом, в котором столкнулись четыре фуры.