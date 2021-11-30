С 1 декабря коммунальные автобусы по маршруту №54 в Николаеве начнут курсировать от микрорайона Матвеевка к Терновскому кольцу.

Об этом пишут на сайте Николаевского горсовета.

Транспорт будет двигаться от Терновского кольца по улице Силикатной до конечной остановки в микрорайоне Матвеевка. Теперь жителям Матвеевки придётся добираться на учебу и на работу с пересадками.

Так, выезд автобусов с парка на улице 6 Слободская в Матвеевку будет осуществляться в 5:05, 5:23, 5:40 и 5:58. Отправление с конечной остановки в Матвеевке будет происходить по такому времени: 6:00, 6:18, 6:35, 6:53, 7:10, 7:28, 7:45, 8:03, 8:20, 8:38, 8:55, 9:40, 10:15, 10:50, 11:25.

В 12:00 и 12:40 автобус будет ехать до 6 Слободской. После, начиная с 14:00, транспорт снова курсирует через каждые 20 минут до 20:05, с этого времени и до 21:00 автобус отправляется до железнодорожного вокзала.

Подробнее график движения можно изучить по ссылке.

Напомним, исполком Николаевского городского совета принял решение направить два лизинговых автобуса «МАЗ» для обслуживания проблемного маршрута №54.