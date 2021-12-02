В столичном Голосеевском райсуде началось рассмотрение дела в отношении четырех обвиняемых в нападении на журналиста «Радио Свобода» Кирилла Овсяного и его оператора Александра Мазура. На скамье подсудимых находятся экс-директор «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер, глава департамента информационной безопасности Владимир Пикалов, главы службы безопасности Игорь Тельбизов и управления внутренней безопасности Олег Осипов.

Хронику суда ведут «Ґрати».

Прокурор зачитал обвинительный акт 30 ноября. В нем Пикалова и Мецгера обвиняют в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, а Тельбизова и Осипова в насильственных действиях без телесных повреждений.

Пострадавшие члены команды «Схем» возмущены, что сторона обвинения отказалась инкриминировать нападавшим статью о незаконном лишении свободы, и не стала приобщать к делу видео с нападением и аудиозапись конфликта с телефона Кирилла Овсянного. Из-за этого адвокат Анатолий Попов затребовал отвод прокурора из процесса.

В свою очередь, ни один из подсудимых не признал своей вины, а юрист Юрий Иващенко, представляющий интересы экс-руководителя «Укрэксимбанка», уверен в оправдании своих клиентов по всем статьям.

— Обвинение не предоставило надлежащих доказательств вины моего подзащитного. Мы готовы высказать свою позицию по каждой бумажке, записи и так далее, — заявил адвокат.

Напомним, правление «Укрэксимбанка» на внеочередном заседании уволило Игоря Тельбизова и Олега Осипова, фигурантов дела о нападении на журналистов «Схем».

Ранее Радио Свобода сообщило, что директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова восстановили в должностях 9 ноября, после завершения внутреннего расследования.

Нардеп Гео Лерос опубликовал видео, на котором восстановленного в должности участника нападения на журналистов программы «Схемы» в «Укрэксимбанке» Игоря Тельбизова встречали овациями.