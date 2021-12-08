Уже третью неделю в центре Николаева на пересечении улиц Соборной и проспекта Центрального не горит часть букв на арт-обьекте «I LOVE MYKOLAIV», который открыли в 2018 году ко Дню города.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Начальные буквы «MYK» в названии города на инсталляции перестали корректно подсвечиваться в 20-х числах ноября, о чем НикВести сообщали 29 ноября.
Однако, за это время никто так и не починил инсталляцию.
Напомним, что в конце сентября дети повредили элемент инсталляции в виде сердца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа детей перемещается по буквам, пока родители находятся рядом и наблюдают за этим. Однако в какой-то момент ребенок проламывает фигуру ногой. В начале октября отремонтированное сердце вернули на место.
Сообщалось, что инсталляция «I LOVE MYKOLAIV» периодически страдает от актов вандализма. Надпись повреждали в апреле 2019 года, а также разбивали в феврале 2020-го.
В марте 2019 года арт-объект загородили торговыми палатками, в которых продавали сувениры и игрушки.
Как известно, арт-объект «I LOVE MYKOLAIV» был установлен в Николаеве ко Дню города в 2018 году за средства меценатов и передан на баланс Департамента ЖКХ.
|
Запрошуємо на ювілейне нагородження відзнакою «Юрист року Миколаївщини»Максим Коваль
|
Про отопление. ОбращениеМаксим Невенчанный
|
Як наші кораблі бороздять простори Большого театруСтанислав Мартиросов
Уже третью неделю в центре Николаева на пересечении улиц Соборной и проспекта Центрального не горит часть букв на арт-обьекте «I LOVE MYKOLAIV», который открыли в 2018 году ко Дню города.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Начальные буквы «MYK» в названии города на инсталляции перестали корректно подсвечиваться в 20-х числах ноября, о чем НикВести сообщали 29 ноября.
Однако, за это время никто так и не починил инсталляцию.
Напомним, что в конце сентября дети повредили элемент инсталляции в виде сердца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа детей перемещается по буквам, пока родители находятся рядом и наблюдают за этим. Однако в какой-то момент ребенок проламывает фигуру ногой. В начале октября отремонтированное сердце вернули на место.
Сообщалось, что инсталляция «I LOVE MYKOLAIV» периодически страдает от актов вандализма. Надпись повреждали в апреле 2019 года, а также разбивали в феврале 2020-го.
В марте 2019 года арт-объект загородили торговыми палатками, в которых продавали сувениры и игрушки.
Как известно, арт-объект «I LOVE MYKOLAIV» был установлен в Николаеве ко Дню города в 2018 году за средства меценатов и передан на баланс Департамента ЖКХ.