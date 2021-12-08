Уже третью неделю в центре Николаева на пересечении улиц Соборной и проспекта Центрального не горит часть букв на арт-обьекте «I LOVE MYKOLAIV», который открыли в 2018 году ко Дню города.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Начальные буквы «MYK» в названии города на инсталляции перестали корректно подсвечиваться в 20-х числах ноября, о чем НикВести сообщали 29 ноября.

Однако, за это время никто так и не починил инсталляцию.

Открытие фотозоны, сентябрь 2018 года Открытие фотозоны, сентябрь 2018 года Открытие фотозоны, сентябрь 2018 года

Напомним, что в конце сентября дети повредили элемент инсталляции в виде сердца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа детей перемещается по буквам, пока родители находятся рядом и наблюдают за этим. Однако в какой-то момент ребенок проламывает фигуру ногой. В начале октября отремонтированное сердце вернули на место.

Сообщалось, что инсталляция «I LOVE MYKOLAIV» периодически страдает от актов вандализма. Надпись повреждали в апреле 2019 года, а также разбивали в феврале 2020-го.

В марте 2019 года арт-объект загородили торговыми палатками, в которых продавали сувениры и игрушки.

Как известно, арт-объект «I LOVE MYKOLAIV» был установлен в Николаеве ко Дню города в 2018 году за средства меценатов и передан на баланс Департамента ЖКХ.