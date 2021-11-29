Подсветка трех букв инсталляции «I LOVE MYKOLAIV», расположенной по улице Соборной, перестала корректно работать. В течение недели проблему так и не исправили.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Буквы M, Y и K в названии города около недели назад перестали гореть в темное время суток и только иногда мигают. В течение этого времени их так и не починили.

Напомним, что в конце сентября дети повредили элемент инсталляции в виде сердца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа детей перемещается по буквам, пока родители находятся рядом и наблюдают за этим. Однако в какой-то момент ребенок проламывает фигуру ногой. В начале октября отремонтированное сердце вернули на место.

Сообщалось, что инсталляция «I LOVE MYKOLAIV» периодически страдает от актов вандализма. Надпись повреждали в апреле 2019 года, а также разбивали в феврале 2020-го.