Николаевские велосипедисты поддерживают открытое письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Украины Денису Шмигальу, в котором просят содействовать в разработке национальной велостратегии.

Об этом сообщается на Facebook-странице Veloruh Mykolaiv.

Национальная коалиция общественных организаций «Украинская велосипедная сеть» (УВС) и общественные инициативы из 23 городов Украины обратились в открытом письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Украины Денису Шмигальу.

– Мы просим содействия в формировании национальной политики поддержки велосипедной инфраструктуры, безопасности велосипедистов и разработке Стратегии развития велосипедного движения Украины, начатой общественными инициативами, организацией технической поддержки Украины и Министерством инфраструктуры Украины в декабре 2020 года, – говорится в письме.

Активисты отмечают, что в Украине ежегодно гибнут 200-300 велосипедистов. В 2020 году каждое десятое ДТП с велосипедистами было смертельным.

– Смерти на дорогах – одна из главных проблем, которые должна решить Стратегия развития велосипедного движения. Планирование и строительство безопасных велосипедно-пешеходных маршрутов между городами Украины – одна из задач, которые должна ставить Стратегия развития велосипедного движения Украины. Развитие велосипедного транспорта нужно не только в крупных городах, но и в селах, и между городами, где велосипед является одним из наиболее популярных и доступных способов передвижения, и этот уровень может покрыть национальная стратегия, – идет речь в письме.

Письмо поддержали U-Cycle (ОО «Ассоциация велосипедистов Киева») и 23 общественных организации и инициативы из 22 города Украины, среди которых инициативная группа «Велорух Миколаїв».

Ранее сообщалось, что в Николаеве пройдет велофестиваль «Веловолна».

Напомним, что на Ингульском спуске в Николаеве автомобили паркуются на недавно нанесенной велодорожке. Ранее движение «Veloruh Mykolaiv» сообщало, что в рамках проекта обустройства велодорожки на Ингульском спуске (в 30 метрах от ресторана «LOUNGE») будет организовано специальное место для парковки автомобилей.

Этот факт, как уже сообщалось, Игоря Чиченина не устроило, он звонил некому «Юре из мэрии», требуя прекратить работы.

Важно напомнить, что нанесение велоразметки на пешеходной части Соборной и по Ингульскому спуску было согласовано с правоохранителями.