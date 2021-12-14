В Украине судостроение можно восстановить достаточно быстро, так как сохранились инфраструктура и специалисты, но многое зависит и от государственной политики в этой сфере.

Об этом рассказал генеральный директор ООО «Smart Maritime Group» Дмитрий Красников в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

– В Украины очень хорошие возможности для быстрого старта и быстрого восстановления судостроения, потому что инфраструктурные элементы, которые накапливались годами или десятилетиями, они в значительной мере сохранены. Да, они требуют ремонта, возобновления, модернизации. Есть сама инфраструктура завода, есть профильное образование. Те же голландцы, с которыми мы системно работаем уже много лет и продолжаем с ними сотрудничать, они очень высоко оценивают качество, которое может обеспечить Украина и «Smart Maritime Group» в частности. Они оценивают его выше, чем качество, которое могут обеспечить турецкие верфи. Считаю, что мы не хуже, чем в той же Польше, Румынии и так далее. Но ключевой вопрос – это финансирование. Финансирование в рамках каких-то государственных приоритетов, государственной стратегии, – рассказал он.

По словам гендиректора ООО «Smart Maritime Group», в Украине идет работа по разработке стратегии развития судостроения, но пока существенных результатов нет.

– Начиная со средины этого года сразу несколько команд параллельно занимаются разработкой стратегии и разработкой тех мероприятий, в том числе налоговых, нормативной документации и так далее, которые позволят обеспечить условия для развития судостроения. Одной из таких площадок является «Укроборонпром», который заинтересован в рамках этой программы развития тех заводов, которые относятся к «Укроборонпрому». Вторая площадка – это «Укрсудпром». Сейчас в Николаеве создан Морской кластер Украины – тоже отраслевое объединение. Все эти объединения стараются и доносят свои предложения, свои идеи до правительства, до отдельных депутатов Верховной Рады. Но пока это остается на уровне стратегии, слов поддержки, а реальных действий не происходит, – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет рынок судостроения в мире сократился в 2,7 раза. Поэтому при развитии судостроения на территории индустриального парка в Николаева будут учитывать тенденции к оптимизации производственных мощностей, их модернизации.

Напомним, что компания «Наваль Парк», которая стала собственником имущественного комплекса бывшего Чорноморского судостроительного завода на общей площади в чуть больше 200 га, хочет создать на его территории индустриальный парк. В компании заявили о готовности обеспечить 5 тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, железнодорожная станция, которую построят в Индустриальном парке будет способна обрабатывать в два раза больше вагонов, нежели сейчас может это сделать существующая станция «Николаев-Грузовой».