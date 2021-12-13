За последние 10 лет рынок судостроения в мире сократился в 2,7 раза. Поэтому при развитии судостроения на территории индустриального парка в Николаева будут учитывать тенденции к оптимизации производственных мощностей, их модернизации.

Об этом рассказал генеральный директор ООО «Smart Maritime Group» Дмитрий Красников в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По его словам, николаевская верфь «Smart Maritime Group» является резидентом индустриального парка «Наваль-Парк». Их главной задачей является адаптация возможностей предприятия под существующие реалии рынка. Дмитрий Красников подчеркнул, что реалии рыка нерадужные. За последние 10 лет рынок судостроения сократился в 2.7 раза, дополнительное падение произошло в 2020 году в результате пандемии.

– Сейчас не лучшие времена для судостроения. Если говорить в цифрах, то максимум мирового судостроения был 2011-2012 года, когда количество новопостроенных судов составляло, если в пересчете на дедвейт (величина, равная сумме масс переменных грузов судна, измеряемая в тоннах, то есть сумма массы полезного груза, перевозимого судном, массы топлива, масла, технической и питьевой воды, массы пассажиров с багажом, экипажа и продовольствия, ­– прим.), то это 160-170 миллионов тонн дедвейта. Для понимания текущей ситуации, в прошлом году объем построенных судов составил 89 миллионов тон дедвейта, то есть падение больше чем в 2 раза от максимума 2012 года. Падение связано со снижением спроса, – рассказал Дмитрий Красников.

Дефицит мощностей и рост доходности судостроения в ближайшее время не ожидается. Необходимая площадь современной верфи для строительства судов, с водоизмещением, которая востребована в Черноморском регионе, варьируется от 3 до 10 га. Развитие всей территорий площадки индустриального парка (200 гектаров) требует очень большого объема инвестиций, которые можно получить в ходе развития всех кластеров и привлечения широкого круга иностранных и отечественных инвесторов. Ранее НикВести сообщали, что на территории ЧСЗ развиваются пять кластеров: агропромышленный, промышленный, логистический, портовый, комфортный.

Напомним, что компания «Наваль Парк», которая стала собственником имущественного комплекса бывшего Чорноморского судостроительного завода на общей площади в чуть больше 200 га, хочет создать на его территории индустриальный парк. В компании заявили о готовности обеспечить 5 тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, железнодорожная станция, которую построят в Индустриальном парке будет способна обрабатывать в два раза больше вагонов, нежели сейчас может это сделать существующая станция «Николаев-Грузовой».