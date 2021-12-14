На охрану здания бывшего кинотеатра «Искра» в Заводском районе Николаева из областного бюджета за год необходимо потратить 700 тысяч гривен.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии областного совета по вопросам транспортной инфраструктуры во вторник, 14 декабря, пишут НикВести.

Депутат Вадим Олабин поинтересовался, целесообразно ли тратить такую сумму на охрану объекта, который «ничего из себя не представляет».

– Когда нужна была охрана, было принято решение. Его охраняли, и охранники дали возможность его ограбить. Сейчас материальных ценностей, которые нужно охранять, там нет, кроме стен. Нужно ли тратить 700 тысяч?, – задал вопрос Вадим Олабин.

Заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров отметил, что пока здание не предали в коммунальную собственность города, то его придется охранять.

– Его хотя бы двумя сторожами охранять нужно, потому что там мы создадим антисоциальный объект. Либо его нужно снести, либо его нужно передать. Можно же параллельно решать эти вопросы, поохранять его месяц-другой, передать его городу и снять эти вопросы, – уверен Юрий Гранатуров.

Кроме того, заместитель губернатора отметил, что был немного удивлен решением мэра Николаева Александра Сенкевича на базе здания бывшего кинотеатра открыть новый Центр предоставления административных услуг.

– Сейчас есть вариант Александра Федоровича и он его очень серьезно прорабатывает, для нас он был несколько неожиданным, чтобы там построить Центр предоставления админуслуг, большой и красивый. Если он готов его взять обратно в коммунальную собственность, мы бы были только рады. Других вариантов что-то разместить пока нет. Объясню почему: четыре стенки, кровля и стеклянное фойе – это все, что есть в этом кинотеатре, – рассказал вице-губернатор.

О том, есть ли шанс на восстановление здания бывшего кинотеатра «Искра» или оно так и будет простаивать, раскинувшись среди спального микрорайона, постепенно осыпаясь в материале НикВести «Разжечь «Искру». Удастся ли вдохнуть жизнь в здание старого кинотеатра?»