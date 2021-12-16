В Николаеве проверили качество укладки тротуарной плитки. На одном из объектов выявили нарушения, которые подрядчик обязан исправить.

Об этом сообщили в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета.

Специалисты взяли образцы плитки для исследований на объектах по проспекту Центральному от 1-й до 2-й Слободской, на проспекте Корабелов вдоль домов №13 и 15, по Космонавтов между Электронной и Винграновского.

– Кстати, уже есть результаты предыдущей проверки. На одном из объектов оказалось, что образцы не соответствуют заявленному качеству. Так что проинформировали заказчика работ о необходимости выставления претензий исполнителю за некачественно оказанную услугу. Необходимо, чтобы исполнитель безвозмездно исправил недостатки, а также нужно рассмотреть вопрос наложения штрафа, – рассказал директор департамента внутреннего финансового контроля Андрей Ермолаев.

Ранее сообщалось, что на пешеходном переходе через трамвайную линию по улице Садовой (пересечение с улицей Чкалова) в Николаеве после обильных осадков «поплыла» тротуарная плитка.

Напомним, что в мэрии Николаева признали, что краска на велодорожке в центре нанесена с нарушениями и пообещали исправить ситуацию.