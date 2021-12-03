Управление государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского горсовета вместе с департаментом внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции взяли образцы тротуарной плитки с трех объектов в Николаеве для проверки качества.

Об этом сообщается на Facebook-странице департамента.

— Мы посетили три объекта. С каждого объекта взяли по три образца плитки. Сейчас сдаем это все в лабораторию. В течение нескольких дней лаборатория даст нам результат. Если плитка соответствует ДСТУ — все нормально, если нет — будем писать подрядчику претензию. Будут они менять, будут они переукладывать, — рассказал директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев.

По словам Андрея Ермолаева, образцы плитки взяты с участков: вдоль проспекта Центрального (от улицы Генерала Карпенко до Центрального стадиона), на проспекте Мира (от Новозаводской до Космонавтов) и вдоль Никольской (от Инженерной до Гражданской).

— Плитку будут испытывать на крепость под давлением, также определят соответствие геометрических размеров. Чтобы не создавать неудобств на местах отбора образцов, тротуарное покрытие будет восстановлено, — сказал Андрей Ермолаев.

В управлении ГАСКа отметили, что цель таких проверок —качественная работа подрядчиков на благо города.

— Этот систематический анализ осуществляется для того, чтобы подрядчики качественно и плодотворно работали на благо города, — рассказал заместитель начальника управления ГАСКа Николаевского горсовета Алексей Савчук.

Напомним, ранее депутат Николаевского горсовета от фракции «Слуга народа» Юрий Степанец раскритиковал качество работ по укладке тротуарной плитки на улицах города. В частности, Юрий Степанец указал, что тротуарная плитка, которую укладывают по городу, не выдерживает дождей и разрушается.

Также сообщалось, что возле остановки «2 КП» на перекрестке улиц Карпенко и Крылова в Николаеве, который ремонтируют с мая 2020 года, «поплыла» новая тротуарная плитка.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что во всех частях города, где во время дождей просела новая тротуарная плитка, ее восстановят подрядчики за свой счет.