Во вторник, 21 декабря, на заседании исполнительного комитета Вознесенского городского совета были утверждены новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Стоимость воды выросла на 5 гривен за куб.
Как сообщается на странице горсовета в Facebook, в ноябре к мэрию Вознесенска обратились КП «Водоснабжение» и ООО «БОС» с просьбой повысить стоимость канализации и воды на 15 гривен 55 копеек. Больше месяца работала рабочая группа и по ее результатам удалось снизить стоимость услуг на 2,91 гривны и учесть рост электроэнергии за ноябрь.
На заседании исполкома были утверждены новые тарифы, которые начинают действовать с 1 января 2022 года:
Также на исполкоме было поддержано предложение городского головы Евгения Величко о частичном возмещении стоимости услуг для населения за счет средств местного бюджета. Поэтому тариф на канализацию для ООО «БОС» был увеличен на 6 гривен 08 копеек из которых 2 гривны 27 копеек будут платить жители, а 3,81 – компенсирован из бюджета. Что касается воды, то ее стоимость для жителей громады вырастет на 8 гривен 83 копейки, но при этом жители будут платить 5 гривен за каждый куб, а 3 гривны 83 копейки будет компенсировано из бюджета.
Ранее сообщалось, что администрация КП «Теплоснабжение и водо-канализационное хозяйство» сообщила о поднятии цен на холодное водоснабжение для жителей Южноукраинска.
Напомним, что с 1 января 2021 года тариф на водоснабжение и водоотведение в Николаеве вырос более чем на 25% и составит 32,29 гривен за кубометр воды.
Мэр Александр Сенкевич объяснил увеличение тарифа на воду в Николаеве повышением минимальной зарплаты и тарифа на электроэнергию.
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Во вторник, 21 декабря, на заседании исполнительного комитета Вознесенского городского совета были утверждены новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Стоимость воды выросла на 5 гривен за куб.
Как сообщается на странице горсовета в Facebook, в ноябре к мэрию Вознесенска обратились КП «Водоснабжение» и ООО «БОС» с просьбой повысить стоимость канализации и воды на 15 гривен 55 копеек. Больше месяца работала рабочая группа и по ее результатам удалось снизить стоимость услуг на 2,91 гривны и учесть рост электроэнергии за ноябрь.
На заседании исполкома были утверждены новые тарифы, которые начинают действовать с 1 января 2022 года:
Также на исполкоме было поддержано предложение городского головы Евгения Величко о частичном возмещении стоимости услуг для населения за счет средств местного бюджета. Поэтому тариф на канализацию для ООО «БОС» был увеличен на 6 гривен 08 копеек из которых 2 гривны 27 копеек будут платить жители, а 3,81 – компенсирован из бюджета. Что касается воды, то ее стоимость для жителей громады вырастет на 8 гривен 83 копейки, но при этом жители будут платить 5 гривен за каждый куб, а 3 гривны 83 копейки будет компенсировано из бюджета.
Ранее сообщалось, что администрация КП «Теплоснабжение и водо-канализационное хозяйство» сообщила о поднятии цен на холодное водоснабжение для жителей Южноукраинска.
Напомним, что с 1 января 2021 года тариф на водоснабжение и водоотведение в Николаеве вырос более чем на 25% и составит 32,29 гривен за кубометр воды.
Мэр Александр Сенкевич объяснил увеличение тарифа на воду в Николаеве повышением минимальной зарплаты и тарифа на электроэнергию.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак