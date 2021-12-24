Предприятие в государственном владении «Херсонский морской торговый порт» перешло в управление иностанных партнеров. Договор подписали Министерство инфраструктуры, «Администрация морских портов, «Рисоил-Херсон» и «Херсонский порт».

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Сумма финансовых «вливаний» в порт со стороны иностранных компаний достигнет 320 миллионов гривен.

— Херсонский порт будет модернизирован, что значительно повысит его эффективность. Речь идет о по крайней мере 216 млн грн инвестиций в порт в ближайшие 3,5 года и не менее 18 млн грн для инфраструктуры Херсона. В частности, в планах — софинансирование капремонта дорог на пути к порту и новой площадки для грузовиков вне города, — разъяснил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Начальник ведомства добавил, что большие инвестиции в инфраструктуру торгового порта помогут развитию внутреннего водного транспорта, так как порт стоит на Днепре.

Согласно пунктам подписанного концессионного договора, под управлением иностранных компаний доля грузов, поступаемых в порт через внутренние воды и железные дороги, должна вырасти до 80%.

Ранее сообщалось, что совладелец группы компаний «Risoil» Шота Хаджишвили официально заявил о том, что покидает проект концессии Херсонского морского торгового порта. После чего в «Администрации морских портов Украины» сообщили, что процесс передачи Херсонского морского порта и Николаевского специализированного морского порта «Ольвия» планируют завершить в декабре 2021 года.