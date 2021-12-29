Сегодня в Украине сохранится морозная погода, но на Закарпатье и юге днеможидается до 3 тепла.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

29 декабря облачно. В восточных, северных и большинстве центральных областей снег местами с дождем, гололед. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом в южных и восточных областях на юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 7-12, днем 2-7 мороза, а на Закарпатье и в юго-восточной части ночью 1-6 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла.

В Киеве и области без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью в столице 7-9 мороза, днем около 5 мороза, а по области ночью 8-13 мороза, днем 2-7 мороза.

30-31 декабря синоптики прогнозируют в Украине облачную с прояснениями погоду.

30 декабря без существенных осадков. Температура ночью 5-10 мороза, в центральных областях до 12 мороза. Днем 0-5 мороза.

31 декабря ночью в северных и центральных областях небольшой снег, а на юге и востоке без существенных осадков. Температура ночью 2-7 мороза, днем около 0, в западных областях и в Крыму ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 2-7 тепла.

31 декабря небольшой снег, днем с дождем, местами гололед. Температура ночью 2-7 мороза, днем около 0. На дорогах гололедица.

Как сообщалось, с ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.