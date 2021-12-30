Строительство сервисных зон в селах Актово и Парутино (заповедник «Ольвия»), по предварительным подсчетам, обойдется в 21 миллион гривен. Однако в бюджете Николаевщины на 2022 год не предусмотрено денег даже на проекты.

Об этом сообщил вице-губернатор по вопросам туризма Николай Маринов, отвечая на вопрос журналиста Олега Деренюги.

На своей странице в Facebook замглавы Николаевской облгосадминистрации показал визуализацию сервисных зон, которые планируют строить возле Актовских каньонов и заповедника «Ольвия». По планам, туда должны войти:

«последняя миля» — дорога от трассы к туристической локации;

парковка для автомобилей и туристических автобусов;

площадка для сбора отходов;

туристический информационный центр;

туалет;

место отдыха;

магазин для покупки сувениров и «перекуса».

Отвечая в комментариях на вопрос журналиста, Николай Маринов добавил, что строительство центра в Ольвии обойдется примерно в 7 миллионов гривен, Актово — 14 миллионов. При этом в бюджете Николаевской области не заложили денег даже на проекты. Вице-губернатор отметил, что на разработку проектно-сметной документации одного из центров будут просить выделить деньги у депутатов в марте.

— В бюджете на 22 год они не заложены, очень тяжелый бюджет. Будем предлагать депутатам выделить деньги хотя бы на один при распределении свободных остатков в марте, на второй — привлекать деньги всеми остальными возможными способами, — написал Николай Маринов.

Ранее в управлении туризма Николаевской ОГА рассказали, что уже определили земельные участки, где будут находиться такие зоны, а также объявили тендер. Отметим, что на разработку проектов визуальной реализации сервисных зон и схем размещения сооружений в них потратили 300 тысяч гривен.

Напомним, в начале года заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Николай Маринов заявил, что предусмотренных в этом году бюджетом области 1,6 миллионов гривен на развитие туризма крайне мало. Во время своей презентации он рассказал о минимальных стандартах оборудования туристического объекта.

В свою очередь, депутаты Николаевского областного совета, члены постоянной комиссии по вопросам экологии и туризма раскритиковали разработанную управлением молодежи и спорта ОГА программу развития туризма, по которой планируется потратить деньги бюджета на финансирование фестивалей и рекламу, а не создание качественной инфраструктуры для туристов в регионе.

Отметим, что управление туризма в Николаевской ОГА возродили в начале этого года. Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким 16 февраля поручил создать новое структурное подразделение — управление туризма и курортов.