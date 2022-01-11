В Николаеве жители микрорайона Широкая Балка заявили, что их не устраивает график вывоза мусора — одного раза в неделю недостаточно, из-за этого регулярно возникают несанкционированные свалки.

Жители микрорайона обратились в редакцию НикВести с просьбой придать огласке сложившуюся ситуацию.

В частности, свалки регулярно возникают на пересечении проспекта Богоявленского и переулка Шоссейного. Горожане указали, что не только местные жители, но и коммунальные работники бросают мусор на указанном перекрестке.

В подтверждение они прислали видео.

— Место не приспособлено для забора мусора, ничем не ограждено, нет мусорных баков. Мусор вывозится только один раз в неделю, в понедельник в 11 утра. Люди выносят мусор, когда кому удобно в течении недели и со всего микрорайона. Собаки разрывают эти пакеты, все отходы и бумага летают по всей Широкой Балке. Работник департамента Климов Геннадий Анатольевич сносит лично туда мусор со всего района. Все просьбы к соседям, работнику и Обрий-ДКП по поводу свалки игнорируются, — отметили николаевцы.

Сегодня сообщалось, что на улице Передововй коммунальщики не убирают мусорные кучи возле баков.

При этом КП «Николаевкоммунтранс» напомнило жителям Центрального, Заводского и Ингульского районов о том, что 1 февраля в городе подорожает услуга по вывозу мусора.

Напомним, что в Николаеве с 1 февраля 2022 года повысятся тарифы на вывоз бытовых отходов. Рост тарифа КП «Николаевкоммунтранс» составит — для многоэтажек на 17%, для частного сектора — на 8%. В КП «Обрий - ДКП» — для многоэтажек цена возрастет на 10%, частный сектор — на 1,4%.