Популярный николаевский блогер Ольга Киселева записала опровержение, где заявила, что в роддоме №3 нет практики требовать финансовую благодарность с рожениц, а любые оплаты совершаются добровольно и без намёка на вымогательство.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram, удалив перед этим предыдущий прямой эфир, где озвучила, что природные роды обойдутся в 8 тысяч гривен, а кесарево в 10 тысяч.

На самом же деле, как утверждает Ольга Киселева, 10 тысяч гривен благодарности врачу и принимавшей роды команде — это собственная инициатива, которую неправильно истолковало некое «местечковое издание».



Видео @kiselyova_expert от 14.01.2021

— Хочу внести ясность в ситуацию, которая сложилась недавно и нанесла негативные последствия. Одно «местечковое» издание у нас в городе, интернет-ресурс, интернет-сайт новостной позволил себе опубликовать информацию якобы с моих слов, сказанных в прямом эфире о том, что в роддомах роды платные и докторы вымогают, либо просят, либо намекают, чтобы им платили. Скажу следующее: 7 дней назад я рожала в 3 роддоме Николаева. Осталась очень довольна, предельно довольна профессионализмом медицинского персонала, который со мной работал — доктором, анестезиологом, акушером, всей операционной командой. И мы решили с мужем, после того, как завершился весь процесс, отблагодарить финансово весь персонал. И это было наше добровольное решение, — сказала Ольга Киселева.

Подводя итоги случившегося, блогер, которая ведет персональный аккаунт мэра Николаева Александра Сенкевича, отметила, что в своей работе встречала грамотные пресс-службы, талантливых корреспондентов, толковых журналистов, но в этот раз столкнулась с «шакальём, не имеющим жизненной миссии».

— По своей глупости, по незнанию я в прямом эфире сказала сумму, которую мы с мужем заплатили. И таким образом у докторов возникли большие проблемы. Говорят, что были проверки, вызовы «на ковёр» и так далее. Хочу извиниться искренне перед теми людьми, которым я принесла такую неприятную ситуацию. Это не снимает с меня ответственности. То, что я не знала, что о благодарности не говорят вслух. Но я точно, определенно точно заявляю сейчас, что вымогательства, намеков, просьб заплатить за роды в 3-м роддоме я не встречала. Это было мое с мужем добровольное решение. Хочу еще раз извиниться, что так случилось. Надеюсь, что ситуация не понесет последствий дальше, потому что сегодня неприятно было всем и жаль, что так произошло, - сообщила Ольга Киселева.



Фрагмент удалённого эфира @kiselyova_expert от 12.01.2021

Отметим, что блогер в своем опровержении упустила вопрос стоимости палат для родов. Изначально шла речь, что медперсонал показал и предложил им палату за 2500 гривен в сутки, но в итоге остановились на палате за 580 гривен. Однако, как выяснилось, на сайте Николаевского городского совета отсутствует информация о наличии в роддоме №3 палат за 2500 гривен. Официально, согласно решения исполкома, медперсонал может предоставлять платные услуги по пребыванию в палате с улучшенным сервисом за 582 гривны в сутки.

Реагируя на публикации НикВести, горздрав Николаева пообещал проверить изложенные блогером факты о наличии неформальных тарифов на роды в роддомах города.

Ранее о коррупции в районном роддоме заявляли также жители Первомайска Николаевской области.