В Первомайске родители санаторно-дошкольного заведения №11 «Звездочка» выступили против закрытия учебного заведения и уже начали собирать подписи под обращением в мэрию.

Об этом идет речь в сюжете НИС-ТВ.

Родители рассказали, что им стало известно о закрытии детского сада №11 от сотрудников. Они отмечают, что учебное заведение планируют снести, а на его месте построить многоэтажный жилой дом.

Сотрудники детского сада говорят, что содержание учебного заведения очень дорого обходится городу. Он имеет статус санаторного и все дети питаются бесплатно, а воспитателям платят надбавку.

— Проработала 14 лет, до пенсии осталось 4 года. У меня ужас, что я совсем останусь без работы. Куда идти?, — отметила сотрудница детского сада №11 Любовь Доленко.

В управлении образования Первомайска говорят, что только изучают ситуацию по учебным заведениям, на содержание которых тратится много денег. Пока о закрытии сада «Звездочка» речь не идет, но в управлении отмечают, что он обходится бюджету втрое дороже чем обычный сад. В свое время это был детский сад, где пребывали дети с позитивным Манту (тест на наличие антител к микобактерии туберкулеза в организме, – прим.) Теперь же свою функцию он утратил.

— Если такое решение примет основатель — городской совет, то эти дети не останутся без дошкольного образования. Есть возможность перевести этих детей с одного сада в другой — №6, который находится почти в том же дворе, — говорит начальник первомайского управления образования Галина Остапенко .

Кроме детского сада №11, бесперспективным называют и сад №14. Их судьбу должны решить на сессии городского совета в феврале.

Напомним, по планам гороно Николаева, школу имени Тараса Шевченко в микрорайоне Намыв должны перепрофилировать в гимназию, ликвидировав 10-11 классы. Родители учеников считают это несправедливым и готовы протестовать.

Ранее в Николаеве официально переименовали ряд школ в гимназии и лицеи. При этом горожане возмутились, что в части школ, которые стали гимназиями, ликвидируются старшие классы. Эта новость возмутила некоторых николаевцев. В частности, их не устроила формулировка о переименовании. Ведь в части школ фактически понижается уровень и ликвидируются старшие классы.