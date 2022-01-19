Дома, которые до начала следующего отопительного сезона не перейдут на индивидуальное отопление, будут оборудованы приборами учета тепла за счет «Николаевской ТЭЦ».

Об этом рассказал генеральный директор ЧАО «Николаевская ТЭЦ» Виталий Питько на заседании рабочей группы по индивидуальному отоплению в среду, 19 января.

Он сообщил, что на начало отопительного сезона 2021-2022, жители 41 дома без счетчиков задолжали за отопление 2 миллиона гривен.

Виталий Питько отметил, что переход таких домов на индивидуальное отопление — это единственное правильное решение. Однако в тех домах, в которые по каким-то причинам не могут перейти на автономное отопление, будут установлены счетчики.

В свою очередь директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов отметил, что они обслуживают 54 дома без счетчиков. Для них в этом отопительном сезоне применяют сниженный тариф.

Ранее в Николаевской ТЭЦ заверили, что будет сделан пересчет за отопление в домах без приборов учета тепла. Снижение стоимости составит 30-40%.

Напомним, что жильцы многоквартирных двухэтажных домов в центре Николаева попросили городские власти разобраться в начислении больших сумм за отопление.

В декабре николаевцам начали приходить платежки за отопление. Люди пожаловались, что в домах без счетчиков суммы за тепло неподъемные и требуют пересчета.