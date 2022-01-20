В Николаеве по нескольким адресам временно прекращена, ориентировочно до 14:00, подача тепла.
Об этом сообщили в «Николаевоблтеплоэнерго».
Такие вынужденные мероприятия связаны с необходимостью проведения ремонтных работ на теплосети и заменой участка трубопровода (около 6 м диаметром 159 мм). О возобновлении подачи тепла будет сообщено дополнительно.
Тепла не будет по адресам:
Ранее сообщалось, что в Николаевской ТЭЦ заверили, что будет сделан пересчет за отопление в домах без приборов учета тепла. Снижение стоимости составит 30-40%.
Напомним, что жильцы многоквартирных двухэтажных домов в центре Николаева попросили городские власти разобраться в начислении больших сумм за отопление.
В декабре николаевцам начали приходить платежки за отопление. Люди пожаловались, что в домах без счетчиков суммы за тепло неподъемные и требуют пересчета.
В Николаеве по нескольким адресам временно прекращена, ориентировочно до 14:00, подача тепла.
Об этом сообщили в «Николаевоблтеплоэнерго».
Такие вынужденные мероприятия связаны с необходимостью проведения ремонтных работ на теплосети и заменой участка трубопровода (около 6 м диаметром 159 мм). О возобновлении подачи тепла будет сообщено дополнительно.
Тепла не будет по адресам:
Ранее сообщалось, что в Николаевской ТЭЦ заверили, что будет сделан пересчет за отопление в домах без приборов учета тепла. Снижение стоимости составит 30-40%.
Напомним, что жильцы многоквартирных двухэтажных домов в центре Николаева попросили городские власти разобраться в начислении больших сумм за отопление.
В декабре николаевцам начали приходить платежки за отопление. Люди пожаловались, что в домах без счетчиков суммы за тепло неподъемные и требуют пересчета.