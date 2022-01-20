В Николаеве родители учеников школы №35 обеспокоены будущем детей, так как ее должны перепрофилировать в гимназию, ликвидировав 10-11 классы.

Об этом родители учеников пишут в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Наталья Приходько пишет, в списке гимназий и лицеев, опубликованном управлением образования, нет школы № 35 по улице Мореходная,10-а. Она просит пояснить, в каком статусе будет учебное заведение.

Вместе с тем, родители учеников высказались против ликвидации старших классов. По словам Натальи Алексеевой, ученикам 9-х классов оставили очень мало времени, чтобы решить, что делать дальше и куда идти учиться.

— Это просто шок! По- другому сказать нельзя. Мы, родители, вчера узнаем о том, что наши дети не будут учиться в 10-м классе ООШ № 35. Не желаю такого будущего для детей, не все дети готовы идти в колледжи и лицеи, — пишет Юлия Пономарева.

—Почему мы узнаем, что в нашей ООШ № 35 не будет 10-11 классов всего за 5 месяцем до окончания учебного года? У родителей младших школьников еще есть время определиться и спланировать образование своих детей, а у родителей девятиклассников всего несколько месяцев, чтобы «переобуться в воздухе» и решить, что делать дальше? Серьезно? Гимназии города готовы принять то количество детей, которые планировали учиться в школе в 10 и 11 классах? Все готовы, что большинство детей будут ездить в другие районы города в школу? Внешкольные занятия теперь тоже под вопросом, так как неизвестно откуда придется добираться и сколько времени это займет. Мы очень надеемся, что к нам прислушаются и дадут нашим детям доучиться, — отмечает Наталья Алексеева. — Согласна полностью с мнением Натальи , почему эта информация дошла до нас не так давно? Как можно лишить детей возможности выбирать. Идти им в 10 и 11 класс или сразу в колледж, — пишет Светлана Кондратьева.

Ранее сообщалось, что по планам гороно Николаева, школу имени Тараса Шевченко в микрорайоне Намыв должны перепрофилировать в гимназию, ликвидировав 10-11 классы. Родители учеников считают это несправедливым и готовы протестовать.

Напомним, в Николаеве официально переименовали ряд школ в гимназии и лицеи. При этом горожане возмутились, что в части школ, которые стали гимназиями, ликвидируются старшие классы. Эта новость возмутила некоторых николаевцев. В частности, их не устроила формулировка о переименовании. Ведь в части школ фактически понижается уровень и ликвидируются старшие классы.