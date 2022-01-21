В Украине медиков собираются массово переводить на полставки, чтобы не платить повышенные оклады.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он напомнил, что с 1 января установлен уровень минимальной заработной платы в государственных и коммунальных медицинских учреждениях на уровне 20 тысяч гривне для врачей и 13,5 тысяч гривен для среднего медицинского персонала. Но, по его словам, медикам говорят, что учреждение не имеет денег, поэтому им придется формально перейти на неполную занятость. Михаил Радуцкий просит обязательно предавать такие случаи огласке.

— Будем жестко реагировать на попытки перевода медиков на полставки. В Комитет и в личные сообщения моей страницы Facebook поступают сигналы о том, что некоторые руководители медицинских учреждений пытаются принуждать сотрудников переходить на 0,5 или 0,75 ставки. Хотя фактически люди будут продолжать выполнять тот объем работы, что и раньше, — написал он.

Также Радуцкий предложил медикам в таких случаях сразу обращаться в Комитет.

Напомним, что 18 января в ходе совещания в Николаевском областном совете рассказали о дефиците финансирования в медучреждениях. Дефицит в КНП «Николаевский областной Дом ребенка» Николаевского областного совета на конец года прогнозируется в размере 9 миллионов 936 тысяч гривен — дополнительные траты связаны с выполнением постановления Кабмина о повышении заработной платы врачей и медсестер в 2022 году.

До этого стало известно, что дефицит финансирования Николаевского областного клинического госпиталя ветеранов войны может достигнуть 10 миллионов гривен к концу текущего года.

Как сообщалось ранее, главные врачи больниц Николаещины не знают, где взять деньги на выполнение постановления Кабмина о повышении заработной платы врачей и медсестер в 2022 году.