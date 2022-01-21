В Николаеве по завершению всех новогодних праздников начали демонтаж праздничной елки на площади Соборной.
Об этом говорится в сюжете НИС-ТВ.
В пятницу, 21 января, рабочие приступили к разборке каркаса главной городской елки. Также на площади снимают праздничную иллюминацию. А вот новогодняя ярмарка и каток пока продолжают работать.
Стоит напомнить, что главная новогодняя ёлка Николаева занимает первое место в рейтинге лучших городских ёлок Украины. За неё проголосовали уже 11 тысячи 92 человека.
Ранее сообщалось, что в Кропивницком ночью из-за сильного ветра упала главная новогодняя елка города на площади Героев Майдана.
Напомним, 19 декабря прошлого года в Мариуполе и Лебедине от сильного ветра рухнули главные елки, украшенные к новогодним праздникам.
В Николаеве по завершению всех новогодних праздников начали демонтаж праздничной елки на площади Соборной.
Об этом говорится в сюжете НИС-ТВ.
В пятницу, 21 января, рабочие приступили к разборке каркаса главной городской елки. Также на площади снимают праздничную иллюминацию. А вот новогодняя ярмарка и каток пока продолжают работать.
Стоит напомнить, что главная новогодняя ёлка Николаева занимает первое место в рейтинге лучших городских ёлок Украины. За неё проголосовали уже 11 тысячи 92 человека.
Ранее сообщалось, что в Кропивницком ночью из-за сильного ветра упала главная новогодняя елка города на площади Героев Майдана.
Напомним, 19 декабря прошлого года в Мариуполе и Лебедине от сильного ветра рухнули главные елки, украшенные к новогодним праздникам.