В Николаеве по завершению всех новогодних праздников начали демонтаж праздничной елки на площади Соборной.

Об этом говорится в сюжете НИС-ТВ.

В пятницу, 21 января, рабочие приступили к разборке каркаса главной городской елки. Также на площади снимают праздничную иллюминацию. А вот новогодняя ярмарка и каток пока продолжают работать.

Стоит напомнить, что главная новогодняя ёлка Николаева занимает первое место в рейтинге лучших городских ёлок Украины. За неё проголосовали уже 11 тысячи 92 человека.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком ночью из-за сильного ветра упала главная новогодняя елка города на площади Героев Майдана.

Напомним, 19 декабря прошлого года в Мариуполе и Лебедине от сильного ветра рухнули главные елки, украшенные к новогодним праздникам.